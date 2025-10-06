Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Kupa Voley’de grup maçları başlıyor. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın sahaya çıkarak kupa mesaisine start verecek.

Aras Spor, Ankara’da Türk Hava Yolları karşısında

Ankara’da düzenlenecek 1’inci Grup mücadelelerinde yer alan Aras Spor, ilk maçına yarın çıkacak. Başkent temsilcisi, saat 14.00’te Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Aras ekibi, perşembe günü oynayacağı Nilüfer Belediyespor maçıyla grup etabını tamamlayacak.

Aydın BŞB, Bursa’da Bahçelievler Bld. ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Bursa’da oynanacak 3’üncü Grup müsabakalarında sahne alacak. Ege temsilcisi, ilk maçında yarın saat 16.30’da Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Aydın ekibi, ikinci maçında ise çarşamba günü Göztepe ile mücadele edecek.

Üç grup, üç lider çeyrek finale yükselecek

Kadınlar Kupa Voley’de toplam üç grup bulunuyor. Her grupta üçer takım mücadele ederken, grup birincileri doğrudan çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak.

Turnuva, takımların lig temposuna ek olarak yeni bir rekabet sahnesi oluştururken, gözler Aydın ve Aras temsilcilerinin performansında olacak.

Voleybolseverleri çekişmeli karşılaşmalar bekliyor

TVF Kadınlar Kupa Voley’de bu yıl mücadele seviyesi oldukça yüksek. Aras Spor’un genç ve dinamik kadrosu ile Aydın Büyükşehir Belediyespor’un tecrübeli oyuncu grubu arasındaki fark, gruplarda heyecanın artmasını sağlayacak.