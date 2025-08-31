İzmir'in Urla ve Seferihisar kıyılarında yaşanan iki ayrı olayda, toplam 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 58 düzensiz göçmen de yakalandı.

Urla açıklarında kurtarma ve yakalama operasyonları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Urla açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmekte olan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen bot ekibi, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 48 düzensiz göçmeni başarıyla kurtardı. Aynı bölgede, devriye gezen ekiplerce bir başka lastik botta tespit edilen 36 düzensiz göçmen de durdurularak yakalandı. Bu grupta da 20 çocuğun bulunması dikkat çekti.

Seferihisar'da kara operasyonu

Urla'daki olayların ardından, Seferihisar ilçesinde de bir göçmen grubunun karada olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın sağladığı bilgiler doğrultusunda, bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi sevk edildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 22 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı.

Göçmenler il Göç İdaresi'ne sevk edildi

Hem denizden kurtarılan hem de karada yakalanan toplam 106 düzensiz göçmen, kimlik tespiti ve diğer yasal işlemlerin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yetkililer, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve insan kaçakçılığına karşı mücadelelerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.