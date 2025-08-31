Son Mühür/ Beste Temel- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü, Aliağa'da binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve sonrasında gerçekleşen Sefo konseri, Zafer Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı.

Fener Alayı yürüyüşüyle Aliağa tek yürek oldu

Sabah saatlerindeki resmi kutlama programının ardından, akşam Enka Spor Salonu önünde toplanan binlerce Aliağalı, ellerinde Türk bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na doğru coşkulu bir kortej oluşturdu.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen yürüyüşe, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da eşlik etti.

Kimi vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayarak bu anlamlı yürüyüşe destek verdi. Kortej, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na ulaştığında, alanı dolduran binlerce kişinin dalgalandırdığı bayraklar ve cep telefonu ışıkları görsel bir şölene dönüştü.

Sefo konseriyle unutulmaz bir akşam

Kutlamaların en heyecan verici anı, popüler rap sanatçısı Sefo'nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Sefo, 'Bonita' ile başlayan konserinde 'Affettim', 'Bilmem Mi?', 'Yerinde Dur', 'Isabelle' gibi hit şarkılarını seslendirerek binlerce dinleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Toplam 27 eserden oluşan geniş repertuvarıyla Aliağalıların coşkusunu müziğiyle taçlandıran sanatçı, Zafer Bayramı sevincini zirveye taşıdı.

Başkan Serkan Acar'dan anlamlı konuşma

Konser sırasında sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, halka hitap ederek duygularını dile getirdi. Konuşmasında, bu toprakları vatan yapan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını belirten Acar, "Bugün burada, binlerce Aliağalıyla aynı coşkuyu paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşasın" ifadelerini kullandı.

Sanatçıya yöresel hediye

Başkan Serkan Acar, muhteşem konseri için Sefo'ya teşekkür ederken, Aliağa'nın kültürel mirasını yansıtan özel bir hediye takdim etti. Sanatçıya, Aliağalı kadınların el emeğiyle dokuduğu, Aliağa'nın coğrafi işaretli değerlerinden olan ve asırlık motifleri yaşatan tarihi Helvacı Kilimi hediye edildi.