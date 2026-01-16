Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izleyen vatandaşlar, “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi soruların yanıtını arıyor. Bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı.

16 Ocak 2026 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 54.82 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.75 TL

Motorin litre fiyatı: 54.67 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.93 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL