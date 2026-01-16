Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahminlerine göre Marmara, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışlı hava etkili olacak.
Yağışların Marmara ve kıyı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi beklenirken; Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pusun da etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, kuzey ve doğu bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın; kuzey ve batı bölgelerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, Marmara’da kuzeydoğudan, Sinop ve İnebolu çevrelerinde ise kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olması öngörülüyor.
Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı...
Yağışların Kastamonu’nun kıyı bölgeleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem alması önem taşıyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki, yoğun kar bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.
16 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 8°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C – Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 6°C – Parçalı bulutlu