Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahminlerine göre Marmara, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların Marmara ve kıyı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi beklenirken; Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pusun da etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, kuzey ve doğu bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın; kuzey ve batı bölgelerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, Marmara’da kuzeydoğudan, Sinop ve İnebolu çevrelerinde ise kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı...

Yağışların Kastamonu’nun kıyı bölgeleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların önlem alması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki, yoğun kar bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

16 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 8°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 14°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C – Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C – Parçalı bulutlu