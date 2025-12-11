Son Mühür - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) açıklamasında, son günlerde trafik sigortasında yüksek oranlı prim artışlarının yapıldığı ya da yapılacağı yönündeki haberlerin gündeme geldiğine işaret edilerek, bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Primler nasıl belirleniyor?

Açıklamada, trafik sigortası azami primlerinin; aracın türü, sigortalının risk düzeyi, aracın kullanıldığı il, kullanım amacı ve yakıt tipi gibi çeşitli değişkenlere göre kurum tarafından aylık olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu sayede primlerin her ay güncel şartlara göre hesaplanabildiği vurgulandı. Ayrıca, güncel ekonomik koşulların primlere doğru yansıtılabilmesi ve primlerin daha dinamik bir yapıda yönetilebilmesi amacıyla Mayıs 2024’ten itibaren trafik sigortası primlerinin hesaplamasında hasar-maliyet endeksinin kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıkta içermektedir.”

Ocak 2026 artış oranı belli oldu

SEDDK tarafından yapılan hesaplamaya göre, endeks bazlı değerlendirmeler sonucunda gelecek yıl uygulanacak artış oranı sınırlı tutuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu endeks ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir.” Kurum, sigortacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, sigortalıların ödeyebileceği primlerle hizmete erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek hareket ettiklerini belirtti. Metinde şu vurgu yapıldı: “SEDDK’nin, sigortacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, sigortalıların ödenebilir primlerle hizmete erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek gerekli tüm adımları atmada azami özeni göstermeye devam ettiği” ifade edildi. Sınırlı tutuldu SEDDK’nın açıkladığı hesaplamaya göre, Ocak 2026’da trafik sigortası prim artışı oldukça sınırlı tutuldu. Kurumun endeks temelli yapısı sayesinde primlerin piyasa koşullarını yakından takip ettiği, yüksek oranlı artış iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Endeks verilerinin güncellenmesiyle birlikte prim oranlarının ilerleyen aylarda yine aylık olarak duyurulması bekleniyor.