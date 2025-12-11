Son Mühür- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili başlattığı “kasten öldürme” soruşturması kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişiyi daha gözaltına aldı.

TÜBİTAK analizi cinayeti ortaya çıkardı

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, TÜBİTAK tarafından yapılan ses analizine ulaştı. Kamera görüntülerindeki dip seslerin özel tekniklerle temizlenmesi sonucu Güllü’nün ölümü kazadan ziyade cinayet olarak belirlendi. Analizlerde, Güllü’ye yönelik tehdit içeren “Atacağım şimdi seni” sözünün kızına ait olduğu tespit edildi.

Boğuşma sonrası pencereden itilmiş

Soruşturma bulgularına göre, olay günü yüksek miktarda alkol alan Güllü banyoya gitti. Bu sırada Gülter ve arkadaşı Ulu, Güllü’nün penceresi yere yakın odasına geçerek pencereyi açtı. Banyodan çıkan Güllü, yüksek sesle çalan müzik nedeniyle odaya yöneldi ve bu sırada yaşanan boğuşma sonucu Güllü, pencereden aşağıya düştü.

“Hadi görüşürüz bay bay”

TÜBİTAK’ın temizlediği ses kayıtlarında, Güllü’nün düşmesinin ardından kayıtlara yansıyan bir diğer ifade ise dikkat çekti. Kayıtlarda, Güllü’nün kızının “Hadi görüşürüz bay bay” dediği belirlendi.

Şüphelilerin yurt dışına kaçma planı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları saptandı. Bu doğrultuda güvenlik ekipleri kaçış güzergâhını analiz ederek önlemlerini artırdı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve yeni bulguların ortaya çıktığını duyurdu.