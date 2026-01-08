Son Mühür - Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının düşmesiyle dizel araç sahiplerini rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Buna göre, cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

8 Ocak 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litre fiyatı 53,17 TL, motorin 54,58 TL ve otogaz 29,03 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 52,97 TL, motorin 54,38 TL ve otogaz 28,40 TL’den satılıyor. Ankara Başkent Ankara’da tabelalar benzinde 54,00 TL, motorinde 55,58 TL ve otogazda 28,92 TL fiyatını gösteriyor. İzmir İzmir’de kurşunsuz benzinin litresi 54,33 TL, motorinin litresi 55,91 TL ve otogazın litre fiyatı 28,85 TL seviyesinde işlem görüyor. Yapılacak 1,40 TL’lik indirim sonrasında motorin fiyatlarının İstanbul’da 53 TL civarına, Ankara ve İzmir’de ise 54 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.