Son Mühür - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Karakas’tan ABD tarafından kaçırılmasının ardından Trump yönetiminin tartışma yaratan adımları sürüyor. ABD Başkanı Trump, son olarak kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak tasvir eden bir görsel paylaştı.

İki farklı görüş

Söz konusu görsel, Trump ile Dışişleri Bakanı Rubio’nun birbiriyle çelişen açıklamalarının ardından yaşanan son gelişme olarak dikkat çekti. Rubio, ABD’nin baskı uygulayarak Venezuela’da yeni bir yönetimi “zorladıklarını” ifade ederken, Trump ise Venezuela’nın kontrolünün kendi elinde olduğunu dile getiriyordu. Bu durum, Rubio’nun ABD’nin Venezuela’nın günlük yönetimini üstlenme niyetinde olmadığı ve yakalanan lider Nicolás Maduro’nun yakın çevresindeki isimlerin görevlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarıyla da açık bir çelişki oluşturdu. 11 Aralık Pazar günü Truth Social’da paylaşılan gönderide, Trump’ın resmî portresi “Venezuela’nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ifadesiyle yer aldı. Görselde ayrıca Trump, 20 Ocak 2025’te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak tanımlandı. Neler yaşandı? Ayın ilk günlerinde ABD, Venezuela’ya yönelik “geniş çaplı” bir operasyon gerçekleştirdi ve Nicolas Maduro’yu gözaltına aldı. Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte New York’a götürülürken, burada uyuşturucu terörizmi komplosuna ilişkin suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldı.