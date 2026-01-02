Süper Lig’de ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kulüpler kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, ocak ayının ilk transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Anthony Musaba sarı-lacivertli oluyor

Fenerbahçe’nin bir süredir temas halinde olduğu Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba için sona gelindi. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun serbest kalma bedelini Samsunspor’a ödeyerek transferi resmen tamamlamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki tüm prosedürlerin bugün sonuçlanması bekleniyor.

Transferin mali tablosu netleşti

Anthony Musaba transferinin finansal detayları da belli oldu. Fenerbahçe’nin bu transfer için Samsunspor’a 5,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,4 milyon euro maaş alacağı, taraflar arasında 4,5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.

Sezon performansıyla dikkat çekti

Bu sezon Samsunspor formasıyla hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde toplam 21 karşılaşmada görev alan Musaba, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkan genç oyuncunun, Fenerbahçe’nin kanat rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de transfer hız kesmeden sürecek

Sarı-lacivertli kulübün, Musaba transferinin ardından ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek adına yeni hamleler yapmayı planladığı belirtiliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle hücum ve savunma hatlarına takviye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.