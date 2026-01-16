Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılı içinde uygulanan iki ayrı birer haftalık ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber’e konuşan Bakan Tekin, konuyla ilgili kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirterek, sürecin paydaş görüşleri ve analizler doğrultusunda ele alındığını söyledi.

“Kararlar istişareyle alınıyor”

Birinci dönemin tamamlanması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, öğretmenlere teşekkür etti. Eğitim politikalarında 2023’ten bu yana atılan tüm adımların öğretmenler, öğrenciler, veliler ve ilgili paydaşlarla istişare edilerek şekillendirildiğini vurgulayan Tekin, ara tatillerle ilgili tartışmaların da bu kapsamda ele alındığını ifade etti.

Ara tatiller için analiz süreci sürüyor

Ara tatil uygulamasına ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu dile getiren Tekin, bazı kesimlerin uygulamayı desteklediğini, bazılarının ise karşı çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin konuyla ilgili izleme, değerlendirme ve analiz çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tekin, alınan her kararın arkasında kapsamlı saha çalışmaları olduğunu kaydetti.

“Sözlerimiz çarpıtılıyor”

Açıklamalarının zaman zaman bağlamından koparıldığını ifade eden Bakan Tekin, kamuoyunda yalnızca danışma süreci yürütülüyormuş gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını belirtti. Bu tür yaklaşımların art niyetli olduğunu dile getiren Tekin, pedagojik ve akademik boyutların da değerlendirme sürecinde yer aldığını söyledi.

“Kesin karar yok, gündemde”

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin net bir karar alınmadığını yineleyen Bakan Tekin, konunun halen gündemde olduğunu ifade etti. Eğitim öğretim süreçlerinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli değiştiğini belirten Tekin, uluslararası alanda tartışılan eğitim modellerinin Türkiye’de de değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.