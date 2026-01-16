Son Mühür- İddiaya göre Adana’nın Sarıçam ilçesinde G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etmişti.

Eşinin evi terk etmesini kabullenemeyen Altunbaş, 8 yaşındaki kızı A. ile 6 yaşındaki oğlu M.'ye tabancayla ateş açtı. Altunbaş, daha sonra aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine ekipler sevk edildi

Akşam saatlerinde silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Acı haberin duyulmasının ardından anne G.A. ve aile yakınları olay yerine geldi. Büyük üzüntü yaşayan bazı yakınların sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Öfkesine hakim olamayan aile bireylerinden birinin, Sergen Altunbaş’a ait otomobili ateşe verdiği öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Sergen Altunbaş ile iki çocuğun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Çocukların karneleri okul sıralarında kaldı

Yaşanan facianın ardından yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden A. ve M'nin karnelerinin, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle birlikte okul sıralarının üzerine bırakıldığı öğrenildi. O anlara ait görüntüler, görenlerin yüreğini yaktı.

Sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi

Sergen Altunbaş’ın sosyal medyada aktif olduğu ve bir dönem fenomen olarak tanındığı öğrenildi. Aylar önce yaptığı “Bir kadın seni vezir de eder, rezil de” paylaşımı, olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Eşiyle birlikte sosyal medya içeriği üretiyormuş

Edinilen bilgilere göre Altunbaş’ın bir dönem ailesiyle birlikte ABD’ye taşındığı, eşiyle birlikte sosyal medya hesaplarından “ABD’den nasıl vize alınır?” temalı içerikler ürettiği öğrenildi. Altunbaş’ın aynı zamanda vize danışmanlığı hizmeti verdiği de ortaya çıktı.