Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi’nde (İZSEM) Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet ve aktif yaşamın diyabete olumlu etkileri üzerine bir seminer gerçekleştirdi. Etkinlikte diyabetle sağlıklı yaşam konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu.

Ayrıca Eşrefpaşa Hastanesi iş birliğiyle Kültürpark’ta vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılarak diyabet riskine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, Türkiye’de ve dünyada hızla artan bir halk sağlığı sorunu. Dünya Diyabet Federasyonu verilerine göre dünyada her dokuz yetişkinden biri diyabet hastası. Türkiye’de ise sayının 10 milyonu aştığı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diyabetle yaşayanların yaşam kalitesini artırmak ve risk altındaki vatandaşları bilgilendirmek için yıl boyunca eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor.

Diyetisyenden yaşamsal uyarılar: “Kompleks karbonhidratları tercih edin”

İZSEM’de düzenlenen seminerde Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Emre Turhan, köylerden mahallelere kadar geniş bir alanda diyabet farkındalığı eğitimleri verdiklerini belirtti. Turhan, diyabette karbonhidrat korkusunun yersiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Önemli olan kan şekerini yavaş yükselten kompleks karbonhidratları tüketmektir. Tam tahıllar, kuru baklagiller, sebzeler ve meyveler bu gruba girer. Yüksek şeker zarar verir, düşük şeker hayatı tehdit eder. Bu nedenle diyabetli bireylerin yanlarında kan şekerini hızlı artıracak karbonhidratlar taşımaları çok önemlidir. Ayrıca ara öğün yapmak, düzenli kan şekeri ölçmek ve hekim kontrolünü aksatmamak hayat kurtarır.”

Egzersiz diyabet yönetimini güçlendiriyor

Fizyoterapist Hülya Yıldız, düzenli fiziksel aktivitenin kan şekeri kontrolündeki önemine dikkat çekerek diyabetli bireylerin egzersize başlamadan önce mutlaka kan şekeri ölçmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, orta şiddette yapılan yürüyüşler, aerobik egzersizler ve direnç antrenmanlarının diyabet yönetimine olumlu katkı sağladığını belirtti: “Gün içinde en az 10 dakikalık yürüyüşler bile genel iyilik halini artırır ve diyabetle yaşamı kolaylaştırır. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri diyabet tedavisinin temelidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve hekim kontrolü olmazsa olmazdır.”