Son Mühür- Son sızıntılara göre Apple, katlanabilir iPhone’un gövdesinde titanyum ve alüminyum karışımı bir çerçeve kullanacak. Bu malzeme kombinasyonu sayesinde cihazın özellikle menteşe bölgesinde daha sağlam ve esnek bir yapı sunacağı belirtiliyor. Apple’ın son dönemde iPhone 17 serisinde titanyum kullanımını artırması, markanın bu alaşımı yeni modellerinde de standart hale getirmeye çalıştığını gösteriyor.

Analistler farklı malzeme seçeneklerini tartışıyor

Apple analistleri arasında malzeme konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin katlanabilir modelde birden fazla malzeme tercih edeceğini ifade ederken; analist Jeff Pu ise titanyum ve alüminyum alaşımının kullanılacağını öne sürüyor. Kuo’ya göre ise Apple, Pu’nun iddiasının aksine titanyum ve paslanmaz çelik birleşimini tercih edebilir. Bu durum, cihazın hem estetik hem de dayanıklılık açısından farklı versiyonlarla test edildiğini düşündürüyor.

En ince iPhone olabilir

Ortaya çıkan raporlara göre katlanabilir iPhone, açıldığında yalnızca 4,5 mm kalınlığında olacak. Bu değer, mevcut modeller arasında en ince yapıdaki “iPhone Air” serisinden bile daha ince bir tasarıma işaret ediyor. Bu da Apple’ın mühendislik anlamında önemli bir adım attığını gösteriyor.

Lansman 2026’da iPhone 18 ile birlikte

Tüm bu bilgiler, Apple’ın katlanabilir ekranlı iPhone’u 2026 yılında tanıtılacak iPhone 18 serisi ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koyuyor. Cihazın, hem katlanabilir ekran teknolojisini hem de premium malzeme yapısını bir araya getiren ilk Apple telefonu olacağı tahmin ediliyor.