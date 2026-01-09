Hem Anadolu Üniversitesi (AÖF) hem de Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) öğrencileri için sınav maratonu başlıyor. İki üniversitenin farklı tarihlerde gerçekleştireceği sınavlar, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor.

ATA AÖF final sınav takvimi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için final sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavlar toplam üç oturumdan oluşuyor:

1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi – Saat 09:30

2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi – Saat 14:00

3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar – Saat 09:30

ATA AÖF öğrencilerinin sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınav yerlerini önceden öğrenmeleri öneriliyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu final sınavları ise ATA AÖF sınavlarından bir hafta sonra yapılacak. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılacağı bu sınavların tarihleri şu şekilde belirlendi:

Cumartesi Oturumları: 17 Ocak 2026

18 Ocak 2026

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak final sınavlarına az bir süre kala, sınav giriş belgelerine dair bekleyiş sürüyor. Üniversite yönetimi tarafından belgelerin erişime açıldığına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Sınav giriş belgeleri yayınlandığında, öğrenciler Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Öğrencilerin sınav tarihine kadar sistemi düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Sınava girecek adaylar için önemli hatırlatmalar

Her iki üniversite için de geçerli olan kurallara göre adayların sınav binasına girebilmeleri için yanlarında bulundurması gereken belgeler bulunuyor:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: İlgili üniversitenin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alınan çıktı sınava girişte ibraz edilmeli.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport veya KKTC Kimlik Kartı kabul ediliyor. Süresi geçmiş kimlik belgeleriyle sınava giriş yapılamayacağı unutulmamalı.

Sınav öncesi kontrol edilmesi gerekenler

Öğrencilerin sınav öncesinde dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Sınav giriş belgesinin çıktısı mutlaka alınmalı ve sınav merkezinin adresi önceden kontrol edilmeli. Sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde bulunulması tavsiye ediliyor.

Ayrıca sınav kurallarına uygun olmayan eşyaların sınav salonuna alınmayacağı hatırlatılıyor. Cep telefonu ve elektronik cihazların sınav binasına getirilmemesi veya kapalı tutulması gerekiyor.