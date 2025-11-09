BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen COP30 öncesi Liderler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, küresel sıcaklık artışında 1,5 derece eşiğinin aşılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Guterres, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerinin emisyonların geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını ve artışın devam ettiğini doğruladığını söyledi.

Guterres, mevcut ulusal iklim planlarının tam uygulanması durumunda bile sıcaklık artışının 2 dereceyi geçeceğini belirterek, bunun ahlaki bir başarısızlık ve ölümcül ihmal anlamına geldiğini vurguladı. Guterres, fosil yakıt kullanımının devam ettiğini, sübvansiyonlar ve lobi faaliyetlerinin ilerlemeyi engellediğini ifade ederek, ülkeleri fosil yakıtlardan aşamalı olarak vazgeçmeye çağırdı.

BM Genel Sekreteri, 1,5 derecelik sınırın insanlık için kırmızı çizgi olduğunu ve liderlerin bu konuda seçim yapması gerektiğini söyledi. Guterres, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artmasına rağmen siyasi cesaret eksikliğinin iklim hedeflerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

COP30 kapsamında Belem’de düzenlenen zirve, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar ve uluslararası kuruluş liderlerini bir araya getirerek acil iklim konularını ve taahhütleri görüşmeye odaklanacak. Zirve, 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konferansın resmi etkinlikleri arasında yer alıyor.