Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu sona erdi. Yok yılı, zirai don ve kuraklık nedeniyle rekoltesi düşen Antep fıstığına ithalat izni verilmesi satışları düşürdü.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Türkiye’nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Gaziantep’te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığında hasat tamamlandı. Gaziantep’in eşsiz lezzeti olan baklavada kullanılan ve boz olarak adlandırılan fıstık başta olmak üzere kuruyemiş olarak tüketilen Antep fıstığı çeşitleri ile çikolata ve lokum gibi ürünlerde kullanılan kırmızı iç fıstığın fiyatı yaklaşık yüzde 100 oranında arttı.

Rekolte azlığı nedeniyle fıstığa art arda yapılan zamlar sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle yüzde 80 oranında rekoltenin düştüğü Antep fıstığında yaşanan fiyat artışı sonrası Ticaret Bakanlığı fıstığa geçici ithalat izni verdi.

Bakanlıktan geçici izin kararı

Bu yıl yaşanan kuraklık ve zirai don nedeniyle rekoltenin ciddi oranda düştüğü Antep fıstığı fiyatlarının son dönemlerde ciddi oranda artmasının ardından Ticaret Bakanlığı, fiyatlardaki artışa karşı geçici olarak Antep fıstığına ithalat izni getirdi. Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesi üzerine ABD, İran ve Suriye’den geçici ithalat izni çıkmasına fıstık üreticileri ve tüccarlar karşı çıkarken, baklavacılar ise karardan memnun kaldı.