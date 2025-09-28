Gaziantep'te 30 yıl önce mezun olduğu ilkokula müdür olarak atanan Orhan Savcılı, öğrenciyken oturduğu sıralarda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

1988 yılında ailesinin ikamet ettiği Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şahveli Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda ilkokul ve ortaokul öğrenimini tamamlayan 42 yaşındaki Orhan Savcılı, 8 yıl öğrenim gördüğü okulundan mezun olduktan sonra lise eğitimini 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı.

3 yıl eğitim öğrenim gördüğü liseden 1998 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girerek kazandığı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Savcılı, girdiği sınavları kazanarak 2002 yılında çocukluğundan beri hayalini kurduğu öğretmenliğe ilk adımını attı.

30 yıl önce mezun olduğu 100. Yıl İlköğretim Okulu'na müdür olarak atandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinin Kamışlı köyündeki ilkokula öğretmen olarak atanan Savcılı, daha sonra 10 yıl öğretmenlik, 5 yıl müdür yardımcılığı ve 5 yılda müdürlük yaptığı Latife Özmimar İlkokulu'ndan 30 yıl önce mezun olduğu 100. Yıl İlköğretim Okulu'na müdür olarak atandı.

8 yıl boyunca öğrenim gördüğü okulda idarecilik yapan Orhan Savcılı, öğrencilik yıllarının geçtiği 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda müdürlük yapmanın gururunu yaşıyor. Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulda eğitim gören yüzlerce öğrencisinin başarısı için çalışan Savcılı, henüz 7 yaşındayken adım attığı okulda müdür olarak görev yapmanın kendisine gurur verdiğini ifade etti.