Son Mühür- Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un ekibi içinde rakip takımlara bilgi sızdıranlar olduğuna dair iddiası spor kamuoyunun yoğun gündemi arasında hak ettiği ilgiyi görmemişti.

Türk futbolunda benzerine rastlanmayan iddia sonrası hedefteki kulüp olan Başakşehir FK'dan açıklama geldi.

''İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduk.'' denilen açıklamada,

''İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek seviyede bağlı kalmış bir kulübüz.

Erol Bulut'un, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, kulübümüzün içinden birilerinin rakip takıma bilgi sızdırdığı yönündeki iddiası, gerçek dışı ve mesnetsizdir.

Teknik direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, söz konusu karşılaşma öncesinde rakip takımla ilgili herhangi bir bilgi ya da belge almamıştır. Bu tür iddialar, kulübümüzün itibarını zedelemektedir. Türk futbolunun saygınlığına zarar verecek nitelikte açıklamalar yapanlara karşı, yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isteriz.'' hatırlatmasında bulunuldu.

Erol Bulut ne demişti?



Antalyaspor'un 1-0 kazandığı Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada Erol Bulut, Başakşehir karşılaşması öncesinde antrenman bilgileri ve analizlerinin kulüp içinden birileri tarafından rakip takıma sızdırıldığını iddia etmişti.

"Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış" diyen Bulut, söz konusu kişi ya da kişileri tespit etmek için çalıştıklarını söylemişti.

