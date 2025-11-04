Son Mühür - Trabzonspor’dan, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir."

Alanyaspor maçında oynayacak mı?