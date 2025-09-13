Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düzenlenen düğünde yemek yiyen çok sayıda vatandaş zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

11 Eylül akşamı yapılan ve yaklaşık 350 kişinin katıldığı düğünde tavuk döner tüketen birçok kişi, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

112’ye peş peşe ihbarlar

12 Eylül günü art arda gelen ihbarlar üzerine Erzincan Valiliği harekete geçti. Bölgeye 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.

Rahatsızlanan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Valilik: “Toplam 106 kişi etkilendi”

Erzincan Valiliği, gıda zehirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada vakaların sayısının 106’ya ulaştığını duyurdu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın yapılan ilk tetkikler sonrası gıda zehirlenmesi olduğu tespit edilmiş, derhal tedavilerine başlanmıştır.

12 Eylül saat 22.10 itibariyle 67 vatandaşımız taburcu edilmiş, 39 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Genel sağlık durumları iyi olup, tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir.”

Tedaviler devam ediyor

Taburcu edilen vatandaşların ardından 39 kişinin tedavisi halen sürüyor. Sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesine neden olan etkenin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor

Adli soruşturma başlatıldı

Erzincan Valiliği ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zehirlenmeye neden olan gıda ürünlerinin incelenmesi için numuneler alınırken, düğün organizasyonuna dair detaylar da mercek altına alındı.