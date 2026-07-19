Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekipleri teyakkuza geçirdi. Gelen bilgiler çerçevesinde, Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasında yer alan ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti.

Hava ve kara unsurlarıyla yoğun mücadele!

Yangının büyümesinin önüne geçmek için söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi. Bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi intikal etti.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasının önüne geçmek amacıyla koordineli şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor!

Orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi sürüyor. Havadan yapılan su atışları kara ekiplerinin müdahalesiyle desteklenirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla incelemelerin ise söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması hedefleniyor.