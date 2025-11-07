Antalya’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa süre içinde etkisini artırarak doluya dönüştü. Kent genelinde görülen ani hava değişikliği, özellikle merkezde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaleiçi ve çevresinde art arda çakan yıldırımlar, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi.

Cadde ve bulvarlar göle döndü

Yoğun yağışın ardından birçok cadde ve ana arterde su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücülerin bazıları araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi. Vatandaşlar ise dolu yağışı ve yıldırımlar nedeniyle kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı

Kent genelinde fırtına ve yıldırımların etkisiyle zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. Meteoroloji ekipleri, şiddetli gök gürültüsünün yer yer devam edebileceğini belirtti.

Valilik ve Meteoroloji’den uyarı: Tehlike akşama kadar sürecek

Antalya Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Kentte hem batı hem doğu ilçelerinde etkili olan sağanak, dolu ve gök gürültülü fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kentte hayat olumsuz etkilendi

Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkın riski oluşurken, belediye ekipleri su birikintilerine müdahale etmek için sahaya çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle açık alanlarda bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.