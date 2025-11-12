Antalya’nın Kepez ilçesinde görevli bir polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Varsak Demirel Mahallesi’nde meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde yaşandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak’taki iki katlı bir evde gerçekleşti. Henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde bulunan eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş etti. Kısa sürede mahallede büyük panik yaşanırken, silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren ekipler, yaptığı ilk incelemede anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde derin bir sessizlik hâkim olurken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis memuru gözaltına alındı

Olayı gerçekleştiren polis memuru, olay yerinde meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Mahallede büyük üzüntü

Kısa sürede haberi alan çevre sakinleri ve akrabalar olay yerine koştu. Mahallede derin bir sessizlik ve üzüntü yaşanırken, ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Olayın nedenine ilişkin net bir bilgi henüz paylaşılmadı.