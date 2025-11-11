Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım tarihinden bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan gelen haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dokuz gündür sürdürülen yoğun arama faaliyetleri, anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşılmasıyla sonuçlandı.

Arama ekiplerinin zorlu mücadelesi

Bozkurt Merkez Mahallesi'nde bulunan Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye ve Osman Helvacı için AFAD, Jandarma, polis ve çok sayıda sivil gönüllüden oluşan ekipler, geniş bir alanda günlerdir arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu. Ekiplerin umutlu bekleyişi, ilk olarak küçük Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulunmasıyla yerini hüzne bıraktı.

Anne, oğlunun bulunduğu noktaya yakın mesafedeydi

Küçük Osman'a ulaşıldıktan yaklaşık üç saat sonra, arama alanında görevli ekipler anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenini de tespit etti. Annenin, oğlunun bulunduğu bölgeye yalnızca 200 metre mesafede olması, facianın boyutunu gözler önüne serdi. İki ayrı acı haberle sarsılan Bozkurt ilçesinde, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Helvacı ailesinin yaşadığı trajik kayıp, tüm bölge halkında derin üzüntüye yol açtı.