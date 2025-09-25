Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını mahalle sakinleri fark etti

Olay, saat 22.00 sıralarında Güneyköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını ilk olarak mahalle sakinleri fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personeli yönlendirildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenme riskine karşı tedbirlerini sürdürüyor.