Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Ora Mahallesi’nde belediye binasının yanında bulunan bir kahvehane yakınında meydana geldi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, C.G. ile Ali Kilik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., yanında taşıdığı tabanca ile Kilik’e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Kilik, ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri seferber oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Kilik, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Zanlı C.G. olay yerinden kaçtı

Silahını ateşledikten sonra olay yerinden kaçan C.G., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.