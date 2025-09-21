Antalya’nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu alevlerin enerjisi düşürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın Deniz Tepesi Kısık mevkiinde başladı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Serik’in Deniz Tepesi Kısık mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz, orman işçisi, 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter yangına müdahale etti. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait ekipler de çalışmalara katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

2,5 saatte enerjisi düşürüldü

Yoğun çabaların ardından yangının enerjisi yaklaşık 2,5 saatte düşürüldü. Bölgedeki alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, rüzgârın etkisiyle zaman zaman güçlük yaşansa da ekiplerin yangını kontrol altına almak için kararlı şekilde çalıştığını belirtti. Vatandaşlara ise bölgeye yaklaşmamaları ve ekiplere kolaylık sağlamaları çağrısı yapıldı.