Antalya’nın Demre ilçesinde Üçağız Limanı’nda bağlı bulunan bir ticari yat, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak battı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangın sabah saatlerinde başladı

Olay, bugün sabah saat 08.00 civarında Üçağız Limanı’nda meydana geldi. Limanda bağlı bulunan ‘Sinbad’ isimli ticari yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın alev aldığını fark eden çevredeki kişiler, kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Demre İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla yanan yat açığa alındı. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yat kullanılamaz hale geldi

Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemede, ticari yatın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, maddi hasarın meydana geldiği belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.