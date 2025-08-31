Son Mühür/Begüm Mol- Fuarda en çok ilgi çeken alanlardan biri Antakya lezzetlerinin sergilendiği bölüm oldu. Tezgâhlarda özenle hazırlanan dürümler, kebaplar ve yöresel tatlar, akşam saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Harbiye kebabının dürümü 350 liradan, porsiyonu ise 550 liradan satılıyor. Kağıt kebabı dürüm olarak 490 lira, porsiyon olarak 550 liradan sunuluyor. Patlıcan ve tepsi kebapları 600 lira seviyesinde fiyatlandırılırken, cağ kebabı dört şişlik porsiyonu 600, dürümü ise 400 liraya satışa çıkarılmış durumda. Daha ekonomik bir tercih yapmak isteyenler için lahmacun 150 lira, içli köfte ve oruk ise 70 liradan servis ediliyor.

150 liradan 750 TL’ye kadar satışa sunuluyor

Kebap çeşitlerinin yanı sıra sarma ve dolma porsiyonları 150 liradan, kilogram satışı ise 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Börek çeşitleri ve biberli ekmek gibi Antakya mutfağının vazgeçilmezleri de menüde yer alıyor. Börekler 150 lira, biberli ekmek ise 180 liradan alıcı buluyor. Şırdan ve mumbar gibi yöresel sakatat lezzetleri ise fuarda dikkat çeken ürünler arasında. Şırdan 450 lira, mumbar ise 750 liradan satışa sunuluyor.

Pahalı bulanda var ucuz bulanda

Fuarda dolaşan ziyaretçilerin sıkça konuştuğu konuların başında fiyatlar geliyor. Özellikle kebap porsiyonlarının 550-600 lira bandında olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bazı ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen Antakya lezzetlerini tatmadan fuardan ayrılmak istemiyor. Daha uygun fiyatlı seçenekler arayanların ise içli köfte, lahmacun ve biberli ekmeğe yöneldiği gözlemleniyor.

Lunaparksız fuar

Lunaparkın olmamasıyla birlikte fuarın cazibe merkezi haline gelen yemek alanı, gastronomi festivalini andırıyor. Antakya mutfağı öne çıksa da farklı illerden getirilen yöresel tatlar da fuar ziyaretçilerine sunuluyor.