Son Mühür/Merve Turan- Trabzonspor’un eski futbolcusu Enis Destan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde yer aldı. Futbolcu, annesi tarafından onaylanmayan eşi Arzum Kuruçalı Destan ile birlikte çıktığı tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.

Aile kriziyle gündeme gelmişti

Enis Destan, geçtiğimiz Aralık ayında Arzum Kuruçalı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ancak bu birliktelik, ailesi içinde büyük bir krize yol açmış, annesi Gül Destan, oğlunun seçimini açıkça eleştirmişti. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda gelinine sert ifadeler yönelten anne Destan, oğlunun kararını onaylamadığını belirtmişti.

Sessiz nikah, gözlerden uzak evlilik

Tüm tartışmalara rağmen çift, haziran ayında sade bir törenle evlenmişti. Düğünlerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enis ve Arzum Destan çifti, özel hayatlarını uzun süre sosyal medyadan uzak tuttu.

Romantik tatil paylaşımı

Son olarak çift, birlikte çıktıkları tatilden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin samimi ve romantik pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, çifte mutluluk dolu yorumlar yağdırdı.

“Amaç Belli” paylaşımı dikkat çekmişti

Geçmişte yaptığı açıklamalarla gündem olan anne Gül Destan, oğlunun evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

“Madem kendinden 10 yaş küçük biriyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek grubundan eş seçebilirdi. Amaç belli.”

Gül Destan’ın bu sözleri, o dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tüm polemiklere rağmen Enis ve Arzum Destan çifti, son paylaşımlarıyla mutluluklarını gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Birlikte çok yakışıyorlar”, “Aşk kazandı” ve “Mutlulukları daim olsun” gibi yorumlarla çifte destek verdi.