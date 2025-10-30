31 Mart gecesi Kıbrıs’taki konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri burktu.

“Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak 58 yaşında hayata veda etmişti

Milyonların sevgisini kazanmış sanatçı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs’taki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

58 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında derin üzüntü yaratmıştı.

Son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Volkan Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesindeki baba ocağında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçı, Güney Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, sanat dünyasından dostları ve binlerce seveni katılmıştı.

Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım

Eşinin vefatıyla derin bir acı yaşayan Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiğimizi rüyada görmek.”

Paylaşımına, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı da ekleyen Konak’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

25 yıl sonra düğünle taçlanan evlilik

Volkan ve Selma Konak çifti, yıllar önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Üç çocuk sahibi olan çift, 25 yıl sonra bir düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmış ve bu anlamlı anlar hayranlarının hafızasında yer etmişti.

Sanat dünyasından destek mesajları

Selma Konak’ın paylaşımının ardından birçok sanatçı ve seveni, yorumlarda destek mesajları paylaştı.

Hayranları, “Sizin sevginiz örnekti”, “Volkan Konak unutulmayacak” ve “Rüyada bile görmek yürek ister” şeklinde yorumlarla duygularını dile getirdi.