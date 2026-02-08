İki takım 2015 yılındaki Super Bowl XLIX'da karşılaşmış ve Patriots, maçın son anlarında Malcolm Butler'ın yaptığı tarihi müdahale ile 28-24 galip gelmişti. Seahawks için bu gece adeta 11 yıl sonra gelen intikam fırsatı. Patriots ise Tom Brady sonrası dönemde ilk kez finale yükselerek tarihindeki 12. Super Bowl katılımıyla rekor kırıyor.

Super Bowl 2026 ne zaman, nerede oynanacak

Super Bowl LX, 8 Şubat 2026 Pazar günü ABD yerel saatiyle akşam 18:30'da (ET) başlayacak. Maç, San Francisco 49ers'ın evi olan Levi's Stadium'da oynanacak. Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrinde bulunan stat, 68.500 kişilik kapasitesiyle Amerikan futbolunun en modern tesislerinden biri. Tesis daha önce 2016 yılında Super Bowl 50'ye de ev sahipliği yapmıştı.

Super Bowl 2026 Türkiye saatiyle kaçta başlayacak

Türkiye ile ABD Doğu Yakası arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor. Bu nedenle maçın başlama saati Türkiye saatiyle 9 Şubat Pazartesi sabaha karşı 02:30. Devre arası şovu ve reklam aralarıyla birlikte yaklaşık 4-5 saat sürmesi beklenen organizasyon, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Super Bowl 2026 Türkiye'de nereden izlenir

Türkiye'deki Amerikan futbolu severler için bu gecenin tek adresi S Sport Plus. Platform, Super Bowl LX'i canlı yayınla ekranlara getirecek. S Sport Plus'a internet üzerinden üye olarak maçı bilgisayar, telefon veya tablet üzerinden takip etmek mümkün. Bunun dışında ABD'de yayın hakları NBC kanalında ve Peacock dijital platformunda. NFL+ uygulaması da mobil cihazlar üzerinden canlı yayın sunuyor.

Super Bowl 2026 devre arası şovunda kim sahne alacak

Bu yılın devre arası şovunda dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny sahneye çıkacak. Bad Bunny, Super Bowl tarihinde tamamen İspanyolca performans sergileyen ilk sanatçı olma özelliğini taşıyacak. Açılış seremonisinde ise Kaliforniya'nın efsanevi rock grubu Green Day sahne alacak. Ulusal marşı Charlie Puth seslendirecek, "America the Beautiful" şarkısını Brandi Carlile, "Lift Every Voice and Sing" parçasını ise Coco Jones yorumlayacak.

Seattle Seahawks ve New England Patriots kadro analizi

Seahawks, ikinci yıl teknik direktörü Mike Macdonald yönetiminde 14-3'lük sezon rekoruyla finale ulaştı. Takımın quarterbacki Sam Darnold, NFL'deki sekizinci sezonunda kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. Minnesota Vikings'ten transfer olan Darnold'un yanında Cooper Kupp ve sezon içi New Orleans Saints'ten takas edilen Rashid Shaheed gibi isimler hücum hattını güçlendirdi.

Patriots cephesinde ise ilk yıl teknik direktörü Mike Vrabel, franchise'ın Brady sonrası ilk şampiyonluk yolculuğunu yönetiyor. 23 yaşındaki quarterback Drake Maye, Super Bowl tarihindeki en genç ikinci başlangıç quarterbacki olarak sahaya çıkacak. Maye, sezon boyunca tamamlama yüzdesi, pas rating ve QBR gibi istatistiklerde ligin zirvesinde yer aldı.

Super Bowl 2026 hakkında bilinmesi gerekenler

Maç NBC kanalında Mike Tirico'nun anlatımı ve Cris Collinsworth'un yorumuyla canlı yayınlanacak. 30 saniyelik reklam spotları için istenen taban fiyat 7 milyon dolar. Patriots kazanırsa franchise tarihinde 7. şampiyonlukla Pittsburgh Steelers'ı geçerek tüm zamanların rekorunu kıracak. Seahawks kazanırsa 2013'teki ilk şampiyonluğun ardından kulüp tarihinin ikinci Vince Lombardi Kupası'nı kaldıracak.