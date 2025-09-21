Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor–Gaziantep FK maçının ardından hakem Arda Kardeşler’e tepkiler büyüdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’dan Hakem Arda Kardeşler’e Sert Tepki

Trabzonspor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’e sert eleştiriler yöneltti. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gole giden pozisyonda oyunun kesilmesine tepki göstererek, “Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Kulüp ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Arda Kardeşler’in bir daha Türk futbolunda görev almaması gerektiğini vurguladı.

Hacıosmanoğlu: “Hayatımda Böyle Bir Şey Görmedim”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası A Spor canlı yayınına katılarak Arda Kardeşler’in yönetimini değerlendirdi. Hacıosmanoğlu, “Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir” dedi.

“Sıradan Bir Hata Değil”

Hakemlerin zaman zaman hata yapabileceğini belirten Hacıosmanoğlu, yaşanan olayın sıradan bir hata olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi:

“Ben 59 yaşındayım, 40 senedir sporun içindeyim. Hafızamda pozisyonlar yer eder. Ama bu akşamki gibi bir hareketi hiç görmedim. Bunun bedeli ağırdır.”