Son Mühür- Rol aldığı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

2022 yılında kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlenen Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini beklediğini duyurmuştu.

Cannes’da bir ilke imza atmıştı

Ünlü oyuncu, 78. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürürken bebek beklediğini açıklamış, böylece festivalde “kırmızı halıda yürüyen ilk Türk anne adayı” unvanını almıştı. Bu özel duyuru, hem Türkiye’de hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırmıştı.

“Anne olmama çok az kaldı”

Hamileliğinin son ayına giren Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Gümülcinelioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Anne olmama çok az kaldı. Söylemesi bile içimi enteresanlıklarla dolduruyor. Bu süreci olabildiğince akışına, bebeğimin ruhuna, hissettiklerime bırakarak geçirmeye çalıştım.

Bazen kaygılanıyorum, korkuyorum. Ama düşündükçe içimde daha önce hissetmediğim bir sıcaklık beliriyor. Ne olursa olsun hep huzurlu hissettiriyor beni.

Kucağıma almaya az kaldı bebeğimi, sağlıkla, huzurla, güzellikle olsun diye her cümlenin sonuna ekliyorum.”

“Sabır ve sevgiyle bekleyen birine dönüştüm”

Gümülcinelioğlu, annelik sürecinin kendisinde yarattığı değişimden de bahsetti: “O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye; sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu.”

“Mesleğimi çok özledim”

Oyuncu, hamileliği nedeniyle ara verdiği setlere duyduğu özlemi de dile getirdi: “Mesleğimi çok özledim. Gerçekten. O kadar ki gözlerim doluyor bazen…

Hele ki güzel oynanmış, iyi etüd edilmiş sahneler gördüğümde. Ama ne kadar mesleğime aşık olsam da bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum. Tüm kaygıların içinde en deli mutluluğum oldu.”

Takipçilerine teşekkür etti

Paylaşımının sonunda tüm takipçilerine teşekkür eden ünlü oyuncu, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

“İyi dileklerinizi, güzel sözlerinizi aylardır okuyorum. Topluca teşekkür etmiş olayım. Bu temennileriniz benim için çok kıymetli.

Son aya girdik, iyi enerjilerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve huzurlu bu halimizin sürmesi dileğiyle..."