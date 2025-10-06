Son Mühür- Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer’in Büyükdere Mahallesi’nde bulunan lüks dairesinde oturan kiracısı B.Ş. ile kira bedeli konusunda anlaşmazlığa düştü.

25 bin TL kira ödeyen kiracısından artış döneminde iki kat zam isteyen Avşar, talebi reddedilince yasal yollara başvurdu. Arabuluculuk süreci de sonuçsuz kalınca dosya, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşındı.

"Kirayı ödemiyor"

Avşar, mahkemeye sunduğu dilekçede kiracısının 2019 yılında 6 bin TL bedelle daireye taşındığını belirterek, aradan geçen yıllara rağmen kira artışlarının piyasa koşullarının çok gerisinde kaldığını ifade etti.

Ünlü sanatçı, mevcut kira bedelinin emsal değerlerle uyuşmadığını ve kiracının artık “adil bir bedel” ödemesi gerektiğini savundu.

Mahkeme 45 bin TL'ye hükmetti

Mahkeme, tarafların beyanlarını ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra yeni kira bedelini belirledi. Karara göre B.Ş., bundan böyle Hülya Avşar’a her ay 45 bin TL kira ödeyecek. Böylece, 25 bin TL olan kira bedeli yaklaşık yüzde 80 oranında artırılmış oldu.

Dava sonrası imaj yeniliği

Kira davasının sonuçlanmasının ardından Hülya Avşar, uzun süredir sessiz kaldığı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Saç rengini koyulaştıran ve kesimini değiştiren Avşar, paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.