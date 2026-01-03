İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 65 yaşındaki Naime Z., bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Cinayeti ortaya çıkaran ise kadının oğlu Emre Z. oldu. Polis, kan izleri ve 600 saatlik güvenlik kamera kayıtlarıyla cinayeti gün ışığına çıkardı. Olay, 13 Aralık günü Atıfbey Mahallesi’nde yaşandı. Karaburun’daki yazlıklarından dönen Naime Z. ve oğulları Emre (42) ile Alican Z. (36), evde bir süre vakit geçirdi. Emre Z. bir süre sonra evden ayrılırken, Naime Z. deterjan almak için bodrumdaki kömürlüğe indi. Uzun süre yukarı çıkmaması üzerine meraklanan Alican Z., aşağı indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Naime Z.’nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

600 saatlik kamera kaydıyla cinayet aydınlatıldı

Olayın ardından İzmir Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda özel bir soruşturma başlattı. Kriminal Polis Laboratuvarı ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, civardaki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının yaklaşık 600 saatlik kaydını tek tek inceledi. Olay günü apartmana girip çıkan kişiler sorgulanırken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilerin dijital cihazlarını mercek altına aldı.

Otomobildeki kan izleri cinayeti ortaya çıkardı

Kriminal incelemeler, Emre Z.’nin kıyafetlerinden ve otomobilinden annesine ait kan lekeleri tespit etti. Bu bulgular, Emre Z.’nin cinayeti işlediğini, kardeşi Alican Z.’nin ise olayla ilgisi olmadığını ortaya koydu.

Cinayetin sebebi borç para tartışması

Soruşturma sırasında, Emre Z.’nin maddi sorunları nedeniyle annesinden borç para istediği, talebinin reddedilmesi üzerine çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı ifade edildi.