Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kapattığı otopark alanı üzerinden Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert sözlerle yüklendi.

“İzmir’i yönetememenin faturası yine esnafa kesiliyor”

Çankırı paylaşımında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararların doğrudan esnafı ve kent sakinlerini mağdur ettiğini vurgulayarak,

“İzmir’i yönetememenin faturası yine esnafa kesiliyor. Yıl 2026 oldu ama Büyükşehir’de değişen hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Başkana eksik ve yanlış bilgi veriliyor”

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kamuoyuna eksik ve yanlış bilgiler aktardığını savunan Çankırı, bu durumun artık bir yönetim tarzına dönüştüğünü belirterek, “Kamuoyunu yanıltmak artık alışkanlık haline geldi” dedi.

“Otopark alanı sit derecesi düşürüldü”

Söz konusu alanın sit derecesiyle ilgili iddialara da değinen Çankırı, alanın 1. derece arkeolojik sit alanından 3. dereceye düşürüldüğünü hatırlattı.

Büyükşehir yönetiminin maliyet üzerinden algı oluşturduğunu ifade eden Çankırı, ortada somut bir proje ve çalışma bulunmadığını ileri sürdü.

“1,5 yıldır tek bir adım atılmadı”

Büyükşehir Belediyesi’nin, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’ndan güçlendirme için muvafakat istediğini ancak 1,5 yıl boyunca herhangi bir çalışma yapmadığını söyleyen Çankırı, “Yetkiyi alıp bekleten, sonra da ‘maliyet çok yüksek’ diyerek sorumluluktan kaçan sizsiniz” dedi.

“Otoparkı kapatıp pankart sökmek şehir yönetmek değildir”

Yeni yıl öncesi otoparkın kapatılması ve gelen tepkiler sonrası pankartların kaldırılmasını eleştiren Çankırı, bu sürecin kriz üreten zayıf bir yönetim anlayışının göstergesi olduğunu savundu.

“Belediyenin asli görevi otopark yapmak ve işletmektir”

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na dikkat çeken Çankırı, otopark yapımı ve işletilmesinin belediyenin asli görevi olduğunu vurguladı.

Günlük yaklaşık 5 bin aracın kullandığı bir alanın kapatılıp yerine alternatif sunulmamasını “planlama değil, beceriksizlik” olarak nitelendirdi.

“Ortada proje yok, çözüm yok”

Açıklamasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni çözüm üretmemekle eleştiren Çankırı, “Ortada proje yok, çalışma yok, çözüm yok. Göreviniz bu kenti yönetmek ve vatandaşa hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çankaya Otoparkı’nın Esnaf Odası’na devredilmesi çağrılarına yanıt vermişti. Tugay, Meclis kararıyla otoparkın ortaklarına daha önce “güçlendirin” çağrısı yapıldığını hatırlattı.

Başkan Tugay, tarafların konuyu siyasete taşıdığını savunarak, alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu, imar planlarında otopark olarak görünmediğini ve güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetiyle aynı seviyede bulunduğunu söyledi.

Bu açıklamaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Tugay’ın kamuoyunu yanılttığını savundu.