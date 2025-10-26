Son Mühür /Osman Günden- Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dayısının vefatını sevenleriyle paylaştı. Duygusal bir ifadeyle “Anacığıma benden selam söyle dayıcığım” mesajını yazan Akınözü, takipçilerinden büyük destek gördü.

Cenaze töreni detaylarını paylaştı

Akın Akınözü, paylaşımında dayısının cenaze törenine ilişkin bilgileri de duyurdu. Açıklamada, “Sevgili Dayım Emre Kerem Arın’ın cenazesi, 26 Ekim Pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nden kaldırılacak, 27 Ekim Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Zor günleri geride bırakamadı

Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Akın Akınözü, uzun süre yas süreciyle gündeme gelmişti. Oyuncunun, dayısının vefatıyla bir kez daha derin bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Sevenleri, sosyal medya üzerinden Akınözü’ne başsağlığı dileklerinde bulundu.