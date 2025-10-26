Son Mühür- Geçtiğimiz Ağustos ayında Betül Çakmak ile evlenen Alper Rende’nin son videosu, izleyenleri adeta bir korku filmine sürükledi. Ünlü içerik üreticisi, ABD’nin Philadelphia kentinde yer alan ve uzun süredir uyuşturucu krizinin sembolü haline gelen Kensington bölgesine girdi. Mahalle halk arasında “zombi mahallesi” olarak biliniyor çünkü burada yaşayan birçok kişi, aşırı uyuşturucu kullanımı nedeniyle sokaklarda bitkin, tepkisiz ve bilinçsiz halde dolaşıyor.

“Burası başka bir dünya”

Rende, videosunda bölgedeki atmosferi şöyle anlattı:

“Sanki farklı bir dünyadayım. İnsanlar gözümün önünde uyuşturucu kullanıyor, kimse karışmıyor. Burada hayat donmuş gibi.” Kameralarına yansıyan görüntülerde, sokaklarda yürüyen insanların çoğunun tepkisiz olduğu, yerde hareketsiz yatan kişilerin bulunduğu dikkat çekti.

YouTube’da kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada da gündem oldu. İzleyicilerden bazıları Alper Rende’nin cesaretine övgü yağdırırken, bazıları da “bu kadar tehlikeli bir yere tek başına girmek delilik” yorumları yaptı. Bir kullanıcı, “Bu video belgesel gibi olmuş, helal olsun” derken, bir diğeri “Bunu izleyince tüylerim diken diken oldu” ifadelerini kullandı.