Son Mühür- Türk-İran ortak yapımı "Mevlana: Mest-i Aşk" filminden ilk görüntüler izleyiciyle buluştu. Yıldız oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapım, daha vizyona girmeden uluslararası sinema çevrelerinde merak uyandırmayı başardı.

Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi ünlü isimler canlandırıyor

Filmde, Mevlana Celaleddin Rumi’yi İranlı oyuncu Parsa Pırouzfar, Şems-i Tebrizi’yi ise dünyaca ünlü isim Shahab Hosseini canlandırıyor.

Türk izleyicilerin yakından tanıdığı Halit Ergenç ise Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled rolüyle beyazperdede yer alacak.

Kadroda birçok başarılı oyuncu var

"Mest-i Aşk" filminde ayrıca İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Burak Tozkoparan gibi Türkiye’nin sevilen oyuncuları da rol alıyor. Bu güçlü kadro, yapımın şimdiden büyük bir ilgi görmesini sağladı.

Hande Erçel "Kimya Hatun" karakterine hayat verecek

Yayınlanan ilk karelerde en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Hande Erçel oldu. Genç oyuncu, filmde "Kimya Hatun" karakterine hayat veriyor.

Osmanlı esintili kostümüyle kamera karşısına geçen Erçel, zarif ve asil görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. Yeni imajı, hayranlarından tam not aldı.

Uluslararası sinema dünyasında merak konusu

Henüz gösterime girmeden yoğun ilgi gören "Mest-i Aşk", gerek senaryosu gerekse oyuncu performanslarıyla sinemaseverlerin beklentisini yükseltti. Film, sadece Türkiye’de değil, uluslararası sinema dünyasında da heyecanla bekleniyor.