Son Mühür - Almanya’nın güneyinde hizmet veren Avusturya kökenli Oberbank, ülkedeki tüm şubelerinde nakit para işlemlerini tamamen sona erdirdiğini duyurdu. Bu karar, uzun süredir bankanın müşterisi olan kişiler arasında şaşkınlık ve tepkiye neden oldu. Uzmanlar ise özellikle yaşlı müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Gişe işlemleri durdu

Oberbank’ın Almanya’daki şubelerinde asılan duyurularda, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla hem ATM hem de gişe hizmetlerinin kalıcı olarak sona erdirildiği ifade edildi. Almanca yapılan açıklamada, ATM’lerin tamamen kapatılacağı özellikle vurgulandı. Bu uygulama, sadece tek bir şube için değil, bankanın Almanya’daki tüm şubelerinde geçerli olacak.

Tepkiler çığ gibi

Artı49’un haberine göre, birçok müşteri bu önemli değişiklikten önceden bilgilendirilmediklerini ifade etti. Bazıları, bankaya gittiklerinde üzeri kapatılmış ATM’lerle karşılaşarak durumu o an öğrendiklerini belirtti. Oberbank, artık nakit çekim işlemlerinin sadece süpermarketler veya diğer bankaların ATM’leri aracılığıyla yapılabileceğini açıkladı. Ancak bu alternatiflerin çoğunlukla ücretsiz olmadığı ve bazı durumlarda alışveriş yapma şartına bağlı olduğu da vurgulanıyor.

Açıklama yapıldı

Oberbank yönetimi, nakit işlemleri sonlandırma kararını “değişen müşteri alışkanlıkları” ile açıkladı. Yapılan açıklamada, müşterilerin çoğunluğunun bankacılık işlemlerini artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi.