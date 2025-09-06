Ankara Valiliği, gün içinde yaptığı açıklamada kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuş, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.
Güdül’de yollar göle döndü
Akşam saatlerinde Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Yolların göle dönmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Tarım arazileri zarar gördü
Şiddetli yağışın ardından sel suları, tarım alanlarında da hasara yol açtı. Tarlalarda bulunan ekinlerin zarar gördüğü öğrenilirken, çiftçiler kayıplarını tespit etmek için çalışmalar başlattı.
Ekipler teyakkuzda
Bölgede etkili olan yağış sonrası belediye ve AFAD ekipleri teyakkuz haline geçti. İlçede yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı sahada çalışmaların sürdüğü bildirildi.