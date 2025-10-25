Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki eski Gaziler Parkı çevresinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın elindeki 2 aylık bebeği parka getirdi.

Bankta oturan bir gence “babası gelip şimdi bunu alacak” diyerek bebeği bırakan kadın, kısa süre sonra parktan ayrıldı.

Bir süre parkta yalnız kalan bebeği gören vatandaşlar durumu fark etti. Kadının geri dönmemesi üzerine çevredekiler endişelenmeye başladı.

İhbar ve müdahale

Yaklaşık bir saat boyunca bebeğe sahip çıkan kimse olmayınca bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebeğin ambulansla hastaneye götürülerek koruma altına alındığı açıklandı.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili olarak bebeği parka bıraktığı iddia edilen kadının kimliğinin tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği park çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görgü tanığının ifadesi

Olayı fark eden bir vatandaş yaşananları şöyle anlattı: “Bebeği bir abla bırakmış ve babası gelip alacağını söylemiş. Ancak bir saat oldu, bebeğe sahip çıkan olmadı.

Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım.”