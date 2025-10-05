Ankara genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden su kesintileri, kent yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kesikköprü hattında yaşanan boru arızası nedeniyle kente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı. Bu durum, 29 Eylül’den itibaren dönüşümlü su kesintilerini beraberinde getirdi.

Vatandaşlar çeşmelere akın etti

Su kesintisinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Yenimahalle Yakacık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için çevredeki çeşmelere yöneldi.

Ellerinde damacanalar, bidonlar ve plastik kaplarla çeşme başına gelen vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimi vatandaşlar araçlarıyla su taşırken, kimileri de evlerinin yakınındaki çeşmelerden gün içinde defalarca su doldurmak zorunda kaldı.

“Bir haftadır çeşmeden su taşıyoruz”

Yakacık Mahallesi sakini Durmuş Erdem, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımızla çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz.”

Mahalle sakinleri, özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlıların su taşıma konusunda zorlandığını, ev işlerinin aksadığını belirtti.

ABB: “Su verilmeye başlanıyor”

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su kesintileriyle ilgili dün akşam yaptığı açıklamada, Kesikköprü hattındaki boru patlamasına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Belediye açıklamasında, bugünden itibaren hatta yeniden su verilmeye başlanacağı ve kente su akışının kademeli şekilde normale döneceği bildirildi.

Su krizi, tasarruf uyarılarını gündeme getirdi

Uzmanlar, yaşanan su kesintilerinin Ankara’daki su altyapısının hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor. Yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.

Başkentte hayat, suyun akışına endeksli biçimde sürerken; Yenimahalle ve çevresindeki vatandaşlar musluklardan suyun yeniden akacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.