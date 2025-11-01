Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza metro istasyonu karşısında meydana geldi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi, Davutdede Metro İstasyonu karşısında gece saat 02.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 10 ADZ 041 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.E. idaresindeki 33 AOD 979 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde ilerleyen Y.A. yönetimindeki 16 LBY 55 plakalı cipe vurdu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.