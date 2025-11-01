İstanbul’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık ağına operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarında görev yaptıkları izlenimi vererek dolandırıcılık yapan bir gruba yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin vatandaşları “Devlet adına işlem yapıyoruz” diyerek kandırdıkları ve çeşitli bahanelerle para talep ettikleri belirlendi.

8 kişi gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerinin koordineli çalışmasıyla İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka kartı, sahte kimlik ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, “Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.