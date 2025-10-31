Son Mühür- Ankara'da Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi. Türk-İş Konfederasyonu'nun Ekim ayı Ankara özelinde araştırmasına göre Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 1.58 olarak belirlendi.

Buna göre yıllık enflasyon yüzde 9.06,

on aylık enflasyon yüzde 34.76 olarak gerçekleşti.



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 411.95 TL olarak belirlendi.

Yine aynı araştırmaya göre yoksulluk sınırı ise 92 bin 547.07 TL'ye yükseldiği, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin ise 36 bin 984.12 TL olduğu görüldü.



Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 10.960 puanın üzerine çıktı.



Korkunç bir gelir adaletsizliği var...



Türk-İş'in rakamlarını değerlendiren ekonomist İris Cibre,

''Ankara enflasyonu beklenmedik şekilde düşük geldi, yüzde 1,58 , yıllık ise yüzde 39,06'ya yavaşladı.

Yüzde 3-4 gıda enflasyonunun beklendiği bir ortamda şaşırtıcı

Açlık sınırı 28.412 TL ile asgari ücretin yüzde 28'in üzerinde

Yılı 29.500 seviyesinde kapatmasını bekliyorum.

Bu da asgari ücretin yüzde 33'ü erimiş olduğuna işaret edecek

Ortalama memur maaşı 56.780 TL

Ve yoksulluk sınırı 92.547 TL.

Korkunç bir gelir adaletsizliği söz konusu ve bu erimenin yakın vadede düzeltilmesi çok zor'' hatırlatmasında bulundu.