Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırladığı Eylül 2025 Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Genel ticaret sistemi kapsamında yapılan geçici verilere göre; ihracat yüzde 2,8 artışla 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,7 artışla 29 milyar 479 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı 6,9 milyar dolara yükseldi

Eylül ayında dış ticaret açığı, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan 6 milyar 903 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir yıl önce yüzde 81 iken yüzde 76,6’ya geriledi.

Ocak–Eylül döneminde açık yüzde 11,8 arttı

Yılın ilk dokuz ayında ihracat yüzde 4,1 artışla 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 267 milyar 637 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,8 yükselerek 67 milyar 60 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,3’ten yüzde 74,9’a düştü.

Enerji ve altın hariç dış ticaret hacmi 43,6 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 2,1 artışla 21 milyar 227 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,8 artışla 22 milyar 438 milyon dolara çıktı.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 1 milyar 211 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise 43 milyar 665 milyon dolar olarak hesaplandı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,5

Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 1,8 oldu. Ocak–Eylül döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 94,5, yüzde 3,3 ve yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Ara malları ithalatta yüzde 69 pay aldı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Eylül ayında ithalatta; ara malları yüzde 69,1, sermaye malları yüzde 14,9 ve tüketim malları yüzde 15,5 pay aldı.

Yılın ilk dokuz ayında ise ara malları payı yüzde 69, sermaye malları yüzde 14,5, tüketim malları yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin lider

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 904 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu ülkeyi Birleşik Krallık (1,38 milyar dolar), ABD (1,34 milyar dolar), Irak (1,10 milyar dolar) ve İtalya (1,10 milyar dolar) izledi. İlk beş ülke toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

İthalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 264 milyon dolar, Rusya Federasyonu’ndan 3 milyar 247 milyon dolar, Almanya’dan 2 milyar 363 milyon dolar oldu. İlk beş ülke toplam ithalatın yüzde 43,5’ini oluşturdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,3 azaldı, ithalat ise yüzde 8,2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de, geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,4 geriledi, ithalat yüzde 5,1 yükseldi.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,1

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki oranı yüzde 3,1 olarak açıklandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 12,5 oldu.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı 7,4 milyar dolar

Özel ticaret sistemine göre 2025 yılı Eylül ayında ihracat 20 milyar 550 milyon dolar, ithalat 28 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 38,7 artışla 7 milyar 472 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,3’e geriledi.

Dokuz ayda özel ticaret sistemiyle ihracat 182 milyar dolar

Ocak–Eylül döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat 182 milyar 42 milyon dolar, ithalat 250 milyar 788 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 13 artarak 68 milyar 746 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,6’ya düştü.