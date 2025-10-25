Ankara’nın Çubuk ilçesindeki barajlardaki su miktarları, kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi şekilde azaldı. ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, Çubuk-2 Barajı’nda doluluk oranı 22 milyon 445 bin metreküpten sadece 1 milyon 667 bin metreküpe geriledi.

Kavşakkaya Barajı’nda durum daha da kritik; doluluk seviyesi 85 milyon 228 bin metreküpten 6 milyon 702 bin metreküpe düştü.

Yetkililer, yaz aylarında artan su tüketimi ve düşük yağış miktarının barajlardaki düşüşün başlıca nedenleri olduğunu belirterek, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, kuraklıktan etkilenen bölgeler havadan görüntülendi ve baraj çevresindeki su seviyesindeki dramatik azalma net şekilde gözler önüne serildi.